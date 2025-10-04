Гальченюк: «Доволен игрой «Амура», хорошо противостояли сильному сопернику»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:5).

«Хороший матч, думаю, он понравился болельщикам. Доволен игрой команды, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак, ничего — будем смотреть и готовиться. Пропущенный гол в большинстве? Не успели наиграть большинство, играли «с листа», отсюда несогласованность. Пока не знаю, что случилось с Абросимовым. Игра Евсеева? Он молодец, я доволен его игрой и прогрессом. Он — командный игрок, прогрессирует — это главное», — приводит слова Гальченюка официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».