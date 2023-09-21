Форвард СКА Гальченюк: «Скучали по победным эмоциям. Наконец-то прорвало»
Нападающий СКА Алекс Гальченюк поделился эмоциями от победы команды над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (4:1).
«Классные эмоции, уже скучали по этому. Хорошие чувства, наконец-то. Мы долго работали, чтобы снова выиграть. Забили когда надо, командно играли. Прорвало наконец-то — забили больше, чем один гол. Не могли долго забивать, а тут — четыре забили, ребята отличились хорошо. Мы играли просто, ничего особо не придумывали, играли в свой хоккей и добились победы», — приводит «Спорт День за Днем» слова форварда.
На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков за 8 игр. 23 сентября клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром».
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|6
|2
|13
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
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|И
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|1
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|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
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|3
|Сал. Юлаев
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|5
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|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
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|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
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|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
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