Гальченюк: «Амур» начал октябрь с чистого листа»
Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— У нас была череда неудачных матчей. Объединились, поработали, начали октябрь с чистого листа. Сейчас играем намного лучше, — отметил Гальченюк.
— Во второй игре с «Ак Барсом» было больше стычек, чем в первой. Как считаете, с чем это связано?
— Много эмоций, «Ак Барсу» видимо не нравилось, как они играли — решили поднять темп. Мы приветствуем это, для нас только в плюс.
— В чем причина неудачного начала сезона для «Амура»?
— Сложно выделить что-то одно. Я уже закрыл тот месяц для себя — будем считать, что он был втягивающим. Открываем новую страницу. Верю в наш коллектив, мы будем становиться только лучше.
— Почувствовали на себе всю тяжесть длительных перелетов?
— В принципе, уже адаптировался. Поспал, в карты с ребятам поиграли, фильм посмотрел. Если думать о том, что будет тяжело, то будет тяжело.
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