Футбольное и хоккейное «Динамо» выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

Футбольное и хоккейное «Динамо» выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром», — говорится в сообщении футбольного клуба.

«Это невосполнимая утрата для динамовской семьи. Михаил Викторович боролся с тяжелой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее... Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», — написала пресс-служба хоккейного «Динамо».

Ранее сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля российский хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам.