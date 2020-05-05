Фурх хотел бы вернуться в КХЛ

Голкипер Доминик Фурх покинул «Эребру» и получил статус свободного агента. На место 30-летнего чеха шведский клуб взял бывшего вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота, сообщает Hokej.cz.

Фурх рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Приоритетом для него является возвращение в КХЛ. Также он готов рассмотреть другие варианты в Швеции.

В КХЛ Фурх провел четыре сезона, выступая за «Авангард» и «Северсталь». В прошедшем сезоне он сыграл 46 матчей за «Эребру», пропуская в среднем 2,26 шайбы за матч и отражая 91,8 процента бросков. Команда заняла в чемпионате Швеции, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, 8-е место.