Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков по итогам месяца.

Лучшим вратарем признан Доминик Фурх «Динамо» Минск, одержавший победы в шести из восьми матчей, в одном из них на ноль. По его воротам нанесено 250 бросков (в среднем за игру 31,2), из которых вратарь отразил 93,6%, коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,98.

Лучший защитник — Алексей Емелин из «Авангарда», одержавший вместе с командой семь побед в девяти матчах и набравший в них 5 (1+4) очков при показателе полезности (+5). Гол защитника омского клуба в гостевом матче против «Барыса» стал победным.

Лучший нападающий — форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, одержавший вместе с командой победы в семи из 11 матчей месяца и набравший в них 12 (7+5) очков при показателе полезности (+6). На счету нападающего московского клуба хет-трик в матче против рижского «Динамо» (одна из шайб стала победной), а также дубли во встречах с ЦСКА (одна из шайб стала победной) и гостевой с «Трактором».

Лучшим новичком стал форвард «Торпедо» Иван Чехович, набравший 8 (2+6) очков при показателе полезности (+2) в девяти матчах. 21-летний нападающий, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки в семи матчах, нанёс 20 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 17 минут 49 секунд.