Фукале признан лучшим вратарем игровой недели КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Зак Фукале из «Трактора», одержавший две победы в двух матчах, в том числе сыграв на ноль во встрече со СКА (3:0).

Лучшим защитником стал Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».

Виталий Абрамов из ЦСКА признан лучшим нападающим впервые в карьере. Форвард набрал 6 (3+3) очков в трех матчах.

Лучшим новичком признан защитник «Лады» Магомед Шараканов, набравший 1 (1+0) очко. Защитник забил победную шайбу в матче с московским «Динамо» (6:3).