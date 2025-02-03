Фукале, Чистяков, Гусев и Демидов признаны лучшими игроками 21-й недели чемпионата КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Лучшим вратарем во воторой раз в карьере был признан Зак Фукале («Трактор»). Отразивший 95,45% бросков в трех матчах недели, в двух из которых его команда одержала победы. Фукале сыграл на ноль во встрече с «Витязем» (2:0).

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Семен Чистяков («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим в седьмой раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Москва), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком в седьмой раз за карьеру стал Иван Демидов (СКА), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

На прошедшей неделе проведено 29 матчей, в которых приняли участие 536 хоккеистов (36 вратарей, 181 защитник и 319 нападающих). Средняя результативность — 6,1 шайбы за игру.