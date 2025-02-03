Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:41

Фукале, Чистяков, Гусев и Демидов признаны лучшими игроками 21-й недели чемпионата КХЛ

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Лучшим вратарем во воторой раз в карьере был признан Зак Фукале («Трактор»). Отразивший 95,45% бросков в трех матчах недели, в двух из которых его команда одержала победы. Фукале сыграл на ноль во встрече с «Витязем» (2:0).

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Семен Чистяков («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим в седьмой раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Москва), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком в седьмой раз за карьеру стал Иван Демидов (СКА), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

На прошедшей неделе проведено 29 матчей, в которых приняли участие 536 хоккеистов (36 вратарей, 181 защитник и 319 нападающих). Средняя результативность — 6,1 шайбы за игру.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/02/03/541821.html
Иван Демидов
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
Зак Фукале
Читайте также
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ
Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Истребители ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Россиян предупредили о возможной несовместимости новых Samsung с российским рынком
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Просветов — о восстановлении после травмы колена: «Скоро буду начинать кататься»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Автомобилист 50 31 19 68
3 Ак Барс 50 33 17 68
4 Сал. Юлаев 50 32 18 67
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 49 18 31 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
12.02
3.02 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости