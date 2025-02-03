Фукале, Чистяков, Гусев и Демидов признаны лучшими игроками 21-й недели чемпионата КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 18-й недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25.
Лучшим вратарем во воторой раз в карьере был признан Зак Фукале («Трактор»). Отразивший 95,45% бросков в трех матчах недели, в двух из которых его команда одержала победы. Фукале сыграл на ноль во встрече с «Витязем» (2:0).
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Семен Чистяков («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах недели с показателем полезности «+5».
Лучшим нападающим в седьмой раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Москва), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».
Лучшим новичком в седьмой раз за карьеру стал Иван Демидов (СКА), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».
На прошедшей неделе проведено 29 матчей, в которых приняли участие 536 хоккеистов (36 вратарей, 181 защитник и 319 нападающих). Средняя результативность — 6,1 шайбы за игру.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|3
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|4
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|3.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
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