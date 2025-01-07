Федерация спортивных журналистов назвала слова Романа Ротенберга недостойными

Федерация спортивных журналистов России осудила поведение главного тренера СКА Романа Ротенберга по отношению к сотрудникам прессы.

«Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым. Надеемся, руководство КХЛ уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям тренера петербургского СКА», — говорится в заявлении федерации.

5 января Ротенберг на пресс-конференции после матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:2) в ответ на обращение одного из репортеров отметил, что они обычно пишут свои тексты ночью, исподтишка, и сравнил их с «немецкими фашистами».