Федерация спортивных журналистов назвала слова Романа Ротенберга недостойными
Федерация спортивных журналистов России осудила поведение главного тренера СКА Романа Ротенберга по отношению к сотрудникам прессы.
«Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым. Надеемся, руководство КХЛ уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям тренера петербургского СКА», — говорится в заявлении федерации.
5 января Ротенберг на пресс-конференции после матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:2) в ответ на обращение одного из репортеров отметил, что они обычно пишут свои тексты ночью, исподтишка, и сравнил их с «немецкими фашистами».
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