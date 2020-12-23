Бывший капитан омской команды Александр Фролов в интервью «СЭ» вспомнил о своем возвращении из НХЛ и рассказал о последствиях травмы колена. Нападающий выступал за «Авангард» в 2011-13 гг.

— Расскажите о вашем возвращении в Россию. Многие считают, что ваш первый в сезон в КХЛ не задался из-за последствий той травмы.

— Так и есть. Я договаривался с Анатолием Бардиным, который тогда был генеральным менеджером «Авангарда». Мы сошлись на том, что я спокойно восстанавливаюсь, и до нового года меня не трогают. Когда я уже прилетел в Омск, то Бардина уволили. Меня ждала наша российская реальность. Уже никого не волновала моя реабилитация. Мне сказали, что я должен играть и тренироваться в полный контакт.

Доктора команды тоже оказались веселыми ребятами. Осмотрели меня и сказали — готов! В НХЛ пока ты не чувствуешь себя на все сто, никто не даст отмашку на возвращение. А у меня было всего 60 процентов мышечной массы на ноге. Она сильно уменьшилась в объеме. О какой игровой форме может идти речь?

— И вы тренировались?

— Да. Сборы проходили в Германии и были очень интенсивными. Нас гоняли по горам, я много бегал вместо того, чтобы качать ногу. В итоге она стала еще меньше. Поэтому свой первый сезона за «Авангард» я провел фактически на одном коньке. Мало кто знает, в каком состоянии мне приходилось играть.

Абсолютно глупая ситуация, которая произошла из-за того, что люди не руководствовались логикой. Обычный непрофессионализм. Только после окончания чемпионата мне удалось полностью восстановиться, когда я вернулся в Лос-Анджелес и пошел к своим докторам.

(Андрей Жданюк)

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