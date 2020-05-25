Фрэнсон и Козун перейдут в «Куньлунь»

Как стало известно «СЭ», защитник Коди Фрэнсон и нападающий Брэндон Козун попали в сферу интересов «Куньлуня». С обоими канадцами достигнута предварительная договоренность о подписании контрактов.

В прошлом сезоне Фрэнсон выступал в «Авангарде». 32-летний канадец провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков. В плей-офф у него 6 игр и 5 (1+4) набранных баллов.

30-летний Козун выступал в КХЛ за «Йокерит», «Локомотив» и «Металлург». В прошедшем сезоне в составе клуба из Магнитогорска канадец отметился 22 (9+13) очками в 47 встречах. (Михаил Зислис)