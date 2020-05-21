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Фреберг решил отказаться от предложения «Торпедо»

18:26
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У нападающего «ХВ-71» Линуса Фреберга было предложение из КХЛ, однако игрок решил остаться в Швеции, утверждает Hockey Sverige. По информации шведских СМИ, он входил в сферу интересов «Торпедо».

Фреберг мог оказаться в КХЛ еще перед началом прошедшего сезона. Однако тогда его переход в «Барыс» сорвался в последнюю минуту.

В нынешнем сезоне 26-летний швед провел за «ХВ-71» 52 матча и набрал 34 (10+24) очка.

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