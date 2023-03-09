Фото раскуроченной губы нападающего СКА Хуснутдинова после попадания клюшкой в лицо

В концовке второго периода матча СКА и «Динамо» защитник минчан Джозеф Душак попытался нанести бросок до сирены, но не попал по шайбе и угодил клюшкой в лицо форварду питерцев Марату Хуснутдинову, который лег под бросок.

В распоряжении «СЭ» появилось фото с лицом центрального нападающего армейцев Петербурга, получившего удар клюшкой.

Фото «СЭ»

Счет в серии СКА — «Динамо» Минск: 2-2.

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