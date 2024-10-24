Форварду СКА Алистрову нравится идея турнира между клубами КХЛ и Белоруссии

Белорусский форвард СКА Владимир Алистров оценил идею проведения турнира с участием команд КХЛ и белорусской Экстралиги.

«Думаю, было бы прикольно, необычно. И болельщикам бы понравилось. Об этом можно говорить, но не нам с вами решать», — цитирует Алистрова Legalbet.

С сезона-2024/25 в чемпионате Беларуси участвует 14 команд. В текущем розыгрыше после 16 туров лидирует «Динамо-Молодечно» (30 очков), далее идет минская «Юность» (26) и «Гомель» (22).