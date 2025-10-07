Форварда СКА Плотникова дисквалифицировали на два матча за толчок Сергеева на борт
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на два матча нападающего СКА Сергея Плотникова за нарушение на защитнике «Локомотива» Андрее Сергееве в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила 6 октября и завершилась победой ярославской команды со счетом 4:2. В третьем периоде Плотников толкнул Сергеева, и тот ударился головой о борт. Форвард СКА получил пятиминутный штраф за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п. 1.11.2 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.
По окончании матча главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что Сергеев получил серьезную травму вследствие толчка Плотникова.
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|68
|35
|33
|79
|9
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|68
|21
|47
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|48
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3