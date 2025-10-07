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7 октября 2025, 17:35

Форварда СКА Плотникова дисквалифицировали на два матча за толчок Сергеева на борт

Алина Савинова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на два матча нападающего СКА Сергея Плотникова за нарушение на защитнике «Локомотива» Андрее Сергееве в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила 6 октября и завершилась победой ярославской команды со счетом 4:2. В третьем периоде Плотников толкнул Сергеева, и тот ударился головой о борт. Форвард СКА получил пятиминутный штраф за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п. 1.11.2 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.

По окончании матча главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что Сергеев получил серьезную травму вследствие толчка Плотникова.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/10/07/551404.html
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Андрей Сергеев
Сергей Плотников
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ХК Локомотив (Ярославль)
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
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1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
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Локомотив - Авангард
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4 - 3
1. Локомотив - Авангард
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
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2 - 4
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3 - 2
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
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2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
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0 - 4
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Авангард - ЦСКА
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Металлург Мг - Сибирь
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
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