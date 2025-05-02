Форварда «Салавата Юлаева» Хохрякова выписали из больницы

Нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова, который получил травму в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4), выписали из больницы.

«С Петром все нормально, переломов не было выявлено. Его уже выписали, он дома», — цитирует ТАСС источник.

Хохряков травмировался после удара о борт в результате толчка Никиты Черепанова («Локомотив»). Форвард покинул лед на носилках.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 3 мая в Уфе.