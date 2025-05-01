Форварда «Салавата» Хохрякова увезли со льда на носилках в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков получил тяжелую травму в третьем матче серии против «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагаринаю

В третьем периоде 35-летний хоккеист врезался в борт после силового приема Никиты Черепанова. Хохрякову понадобилась помощь врачей, его унесли со льда на носилках в специальном шейном фиксаторе.

Черепанов получил за нарушение дисциплинарный штраф до конца игры.