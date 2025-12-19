Кузнецов — журналисту во время матча с «Трактором»: «При всем желании ответить грубо вам — не буду»

Нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова возмутил вопрос журналиста, заданный в перерыве матча FONBET чемпионата КХЛ с «Трактором».

Ранее защитник магнитогорской команды Егор Яковлев опубликовал в своем Telegram-канале видео, как он вместе с Кузнецовым и двумя другими одноклубниками катается на четырехместном велосипеде по Олимпийскому парку в Сочи. Журналист поинтересовался у Кузнецова, не сказалась ли эта активность на том, что «Металлург» тяжело вошел в матч против «Трактора».

«При всем желании ответить грубо вам — не буду, наверное. Давайте следующий вопрос», — сказал Кузнецов во флеш-интервью.

Матч «Металлурга» и «Трактора» прошел в пятницу, 19 декабря, в Челябинске и завершился победой гостей со счетом 7:4.