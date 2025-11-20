Хоккей
Сегодня, 20:58

Форварда ЦСКА Карнаухова укусила собака во время символического вбрасывания

Алина Савинова

Перед матчем FONBET чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и ЦСКА на лед вышла кинолог со служебной собакой для символического вбрасывания.

Собака укусила нападающего армейцев Павла Карнаухова, а позднее вцепилась в крагу капитана минчан Андрея Стася. Перчатку, которая оказалась в зубах животного, не сразу удалось вернуть.

Матч команд проходит в столице Белоруссии — Минске.

  MegaSmalex

    ЗАЧЕМ ЭТА КЛОУНАДА?

    20.11.2025

  555 555

    У животных больше человечности,чем у людей.

    20.11.2025

  Дима Питерский

    Издеваются, пидоры, над животным...

    20.11.2025

