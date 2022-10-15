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Сегодня, 14:58

Форварда «Автомобилиста» Кормье дисквалифицировали на один матч за драку

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье дисквалифицирован на один матч за драку во время игры регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 Б), сообщает пресс-служба лиги.

Канадец подрался с защитником казанцев Никитой Евсеевым. Эта драка стала для Кормье второй в сезоне, в связи с этим он получил автоматическую дисквалификацию на одну игру и индивидуальный штраф.

В связи с наказанием Кормье пропустит следующий матч «Автомобилиста». Команда из Екатеринбурга встретится 17 октября на своем льду с «Амуром».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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