Форвард «Югры» Степанов перешел в «Северсталь»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Егор Степанов стал игроком «Северстали».

Лучший снайпер ВХЛ сезона-2022/23 перешел из «Югры» в череповецкий клуб в обмен на денежную компенсацию.

В 50 матчах регулярного сезона ВХЛ 23-летний форвард набрал 46 (28+18) очков. В плей-офф на счету нападающего 5 матчей и 3 (2+1) очка.

В сезоне-2019/20 Степанов провел 17 игр за «Трактор» и отдал одну голевую передачу.