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Форвард «Витязя» Семин оштрафован за игру высоко поднятой клюшкой

17:15
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Нападающий «Витязя» Александр Семин получил денежный штраф, сообщает официальный сайт КХЛ. Хоккеист наказан за игру высоко поднятой клюшкой в матче с «Ак Барсом» (2:4).

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Александра Семина по п.1.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Опасная игра высоко поднятой клюшкой), подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.

35-летний хоккеист в текущем сезоне провел 42 матча за «Витязь» и набрал 29 (12+17) очков.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/30/465484.html

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