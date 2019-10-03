Нападающий «Витязя» Пекка Йормакка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

— Очень-очень тяжелая игра, — заявил Йормакка. — У ЦСКА отличная команда, чемпион. Мы сыграли отлично, Самонов — просто топ, невероятно нас спасал, в обороне хорошо отстояли и использовали шансы в большинстве.

— Без Александра Семина пришлось непросто?

— Да, Семина сегодня не было на площадке — он важен для команды и большинства. Но в составе есть мастеровитые парни, сегодня отлично постарались при «пять на четыре».

— Сборная Финляндии стоически выиграла последний чемпионат мира. Что особенно в вашей легионерской тройке в «Витязе»?

— Даже не знаю. Наша сборная просто тяжело работает, особенно в обороне. Это важный шаг для победы.

— Что особенно в «Витязе»?

— У нас потрясающие парни, мы вместе радуемся победам, хорошо проводим время и усердно работаем вместе. (Евгений Белоусов)

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика