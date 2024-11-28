Форвард «Витязя» Макеев объяснил поражение от «Салавата Юлаева»

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:4).

— Я считаю, что было неплохое начало с нашей стороны, неплохой первый период. Во втором периоде где-то отдали инициативу, допустили ошибки, что привело к голам.

— Недавно перешли из «Авангарда», уже освоились в команде и новом городе?

— Осваиваюсь постепенно, все-таки четвертый день в команде, быстро не освоишься. Надо все нормализовать — общение, понимание. Все в процессе.

— Как узнали о переходе?

— О переходе узнал, когда ехал в аэропорт в автобусе с «Авангардом» на вылет в Астану. Позвонил агент и сказал, что мы едем в Балашиху.

— Как отреагировали?

— Как снег на голову упал, но что делать? Это жизнь, надо принять и двигаться дальше.

— Что в конце второго периода пошло не так, что пропустили три шайбы так быстро?

— Если быть откровенным, то пропустили первый гол в меньшинстве и раскисли, развалились. Потом две смены и еще два гола, конечно, так не должно быть в принципе.

— Что-нибудь говорили в раздевалке перед третьим периодом?

— Да, в команде есть опытные ребята, нужные слова вроде сказали, но не хватило. Нужно нападающим голы забивать для равной игры и для победы.

— У вас большой отрыв в турнирной таблице от минского «Динамо», как планируете догонять?

— Сейчас, как мне сказали, была последняя игра в этом году на выезде у «Витязя», сейчас большая домашняя серия. Перед паузой четыре игры, после паузы тоже домашние матчи. Надо хорошо поработать, все наладится. Дома и стены должны помочь.

(София Митченкова)