Форвард «Витязя» Калинин забил необычным способом: «Тем самым местом»

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Нападающий «Витязя» Сергей Калинин забил гол в ворота минского «Динамо» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Шайба залетела в ворота, отскочив от ягодиц форварда клуба из Балашихи.

В этом сезоне 33-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах.