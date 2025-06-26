Хоккей
26 июня, 09:15

Форвард «Витязя» Калинин подтвердил долги по зарплате в клубе

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Витязя» Сергей Калинин заявил, что хоккеисты клуба до конца верили, что клуб удастся спасти.

«Ситуация неприятная. Мы все до конца верили, что клуб удастся спасти. К сожалению, этого не случилось. Надеюсь, что все ребята найдут новые себе контракты, новое трудоустройство. У многих были подписаны действующие контракты, включая меня. Что касается долгов по зарплате, да, они присутствуют, но нам сказали, что все погасят. Существует вероятность, что все долги перед ребятами будут закрыты. Ждем», — сказал Калинин NEWS.ru.

КХЛ объявила, что «Витязь» не будет участвовать в сезоне-2025/26. В новом чемпионате сыграют 22 команды.

Ранее поступали сообщения о финансовых трудностях клуба «Витязь», из-за которых он мог прекратить свое существование.

Источник: NEWS.ru.
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Нефтехимик 10 7 3 14
3 Авангард 9 7 2 14
4 Трактор 10 5 5 12
5 Автомобилист 10 5 5 11
6 Барыс 10 5 5 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 8 3 5 8
9 Адмирал 8 3 5 8
10 Сибирь 9 4 5 8
11 Салават Юлаев 8 1 7 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 7 3 16
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 - : -
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 - : -
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

