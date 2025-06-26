Форвард «Витязя» Калинин подтвердил долги по зарплате в клубе

Нападающий «Витязя» Сергей Калинин заявил, что хоккеисты клуба до конца верили, что клуб удастся спасти.

«Ситуация неприятная. Мы все до конца верили, что клуб удастся спасти. К сожалению, этого не случилось. Надеюсь, что все ребята найдут новые себе контракты, новое трудоустройство. У многих были подписаны действующие контракты, включая меня. Что касается долгов по зарплате, да, они присутствуют, но нам сказали, что все погасят. Существует вероятность, что все долги перед ребятами будут закрыты. Ждем», — сказал Калинин NEWS.ru.

КХЛ объявила, что «Витязь» не будет участвовать в сезоне-2025/26. В новом чемпионате сыграют 22 команды.

Ранее поступали сообщения о финансовых трудностях клуба «Витязь», из-за которых он мог прекратить свое существование.