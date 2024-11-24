Форвард «Витязя» Бучельников о поражении от «Спартака»: «Может я где-то виноват, что не смог забить»
Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников подвел итоги матча против «Спартака» (4:5 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Да, пару моментов у меня забить было — в пустые ворота, в большинстве. Такое стечение обстоятельств. Не знаю, может я где-то виноват в поражении, что не смог забить. Очень обидно», — приводит слова Бучельникова Legalbet.
«Спартак» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.
Источник: Legalbet
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