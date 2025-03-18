Форвард «Трактора» Жарков о победе над СКА: «Все друг друга поддержали, подсказали и поперли»

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков прокомментировал «СЭ» победу над СКА (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«СКА неплохо начали, побежали, везде активно, прессинг был. Где-то накрывали нас в своей зоне, поэтому надо было где-то попроще сыграть. Сначала на себя ориентировались, но потом вкатились в игру, перезагрузились, поняли. Когда есть единая команда, единый коллектив, все друг друга поддержали, подсказали и все, и поперли», — сказал Жарков «СЭ».

«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».