Форвард «Трактора» Ткачев сравнил методы работы Заварухина и Гру

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев рассказал об отличиях в подходе главного тренера команды Бенуа Гру от ее предыдущего наставника Алексея Заварухина.

«Немножко другой менталитет, немножко другой подход. Нужно время, чтобы понять. Если говорить о требованиях, то игра в своей зоне немного отличается, все вертикально, то есть мы не тащим шайбу назад, а стараемся двигать вперед», — цитирует Ткачева Legalbet.ru.

Гру был назначен на пост главного тренера челябинской команды 6 мая 2024 года. До этого 56-летний специалист работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В минувшем сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».