Тертышный: «Где-то в голове сидит мечта играть в НХЛ, но пока у меня контракт с «Трактором»
Форвард «Трактора» Никита Тертышный рассказал о поддержке со стороны российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
— Да, приятно, что Женя переживает, следит за мной, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Знаю, что он тоже проходил в своей карьере такой этап. Для меня его слова были всплеском позитива — на моей стороне тоже есть люди. Это дало мне толчок.
— Кузнецов говорит, что вам нужен такой центр, как он.
— Конечно, было бы здорово поиграть с Женей Кузнецовым в одном звене. Но он сейчас выступает на другом уровне. Дай мне бог туда доехать.
— Все еще есть мысли об игре в Северной Америке?
— Было бы здорово попробовать, поучиться чему-то новому и стать лучше. У большинства хоккеистов есть мечта поиграть в НХЛ. Да, где-то в голове сидит, но пока у меня контракт с «Трактором».
В сезоне-2022/23 Тертышный провел за «Трактор» 50 матчей и набрал 23 (5+18) очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Динамо Мн
|52
|20
|32
|51
|9
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|51
|23
|28
|49
|10
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -