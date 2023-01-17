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Тертышный: «Где-то в голове сидит мечта играть в НХЛ, но пока у меня контракт с «Трактором»

Мария Гусева
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Форвард «Трактора» Никита Тертышный рассказал о поддержке со стороны российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

— Да, приятно, что Женя переживает, следит за мной, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Знаю, что он тоже проходил в своей карьере такой этап. Для меня его слова были всплеском позитива — на моей стороне тоже есть люди. Это дало мне толчок.

— Кузнецов говорит, что вам нужен такой центр, как он.

— Конечно, было бы здорово поиграть с Женей Кузнецовым в одном звене. Но он сейчас выступает на другом уровне. Дай мне бог туда доехать.

— Все еще есть мысли об игре в Северной Америке?

— Было бы здорово попробовать, поучиться чему-то новому и стать лучше. У большинства хоккеистов есть мечта поиграть в НХЛ. Да, где-то в голове сидит, но пока у меня контракт с «Трактором».

В сезоне-2022/23 Тертышный провел за «Трактор» 50 матчей и набрал 23 (5+18) очка.

Источник: РБ Спорт
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Трактор
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