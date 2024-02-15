Форвард «Трактора» Рыков: «Фукале прикалывается, что я его любимый игрок. Говорит, что я псих»

Нападающий «Трактора» Александр Рыков ответил на вопрос, с кем из иностранных хоккеистов команды он общается.

«Больше общаюсь с Бадди и Заком. Фукале вообще прикалывается, что я его любимый игрок. Он мне говорит, что я псих, потому что я постоянно выхожу в первых сменах и у меня сразу появляются моменты», — цитирует Рыкова Metaratings.ru.

Рыков выступает за «Трактор» с 2022 года. В текущем сезоне на счету 18-летнего хоккеиста 26 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, в которых он отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

«Трактор» после 63 игр занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками.