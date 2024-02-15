Форвард «Трактора» Рыков: «Фукале прикалывается, что я его любимый игрок. Говорит, что я псих»
Нападающий «Трактора» Александр Рыков ответил на вопрос, с кем из иностранных хоккеистов команды он общается.
«Больше общаюсь с Бадди и Заком. Фукале вообще прикалывается, что я его любимый игрок. Он мне говорит, что я псих, потому что я постоянно выхожу в первых сменах и у меня сразу появляются моменты», — цитирует Рыкова Metaratings.ru.
Рыков выступает за «Трактор» с 2022 года. В текущем сезоне на счету 18-летнего хоккеиста 26 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, в которых он отметился 6 голами и 2 результативными передачами.
«Трактор» после 63 игр занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками.
Источник: Metaratings.ru
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|72
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|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
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|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
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Результаты / календарь
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20.02
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
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Динамо М – Динамо Мн
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