Форвард «Трактора» Котляревский: «Проиграли «Салавату» из-за голов в меньшинстве»

Нападающий «Трактора» Михаил Котляревский прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«У «Салавата» очень хорошее большинство, и, к сожалению, у нас не получилось ему противодействовать. Получается, проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При «5 на 5» соперника мы переигрывали. Наши ребята на правильном пути. В этом матче было хорошее большинство, и могли забрасывать не только одну шайбу. Думаю, в ближайшее время голов будет больше», — приводит «РБ Спорт» слова Котляревского.

«Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 10 очками в 8 матчах. Челябинцы потерпели второе поражение подряд.