Нападающий «Трактора» Рыков: «В атаке у нас руки развязаны, так что крутим-вертим»

Форвард «Трактора» Александр Рыков оценил игру своего клуба в сезоне КХЛ-2023/24.

«Да, у нас в атаке руки развязаны, можно выдумывать, что хочешь. Алексей Борисович не запрещает, так что крутим-вертим. Что категорически нельзя в атаке? Терять шайбу на синей линии. В зоне атаки можно выдумывать», — приводит слова Рыкова Metaratings.ru.

«Трактор» находится на 6-м месте в восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 63 матчах.

В нынешнем сезоне 18-летний Рыков сыграл 26 матчей за челябинский клуб, в которых он забросил 6 шайб и отдал 2 голевые передачи.