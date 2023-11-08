Форвард «Торпедо» Коваленко о восстановлении: «На протяжении 5 недель писали и спрашивали: «Когда?»
Форвард «Торпедо» Николай Коваленко после победы над «Витязем» (4:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ пообщался с журналистами о своем возвращении, заброшенных шайбах и периоде восстановления.
— Как ощущения после возвращения? В плане физической формы.
— По физике вообще классно, спасибо Андрею Валерьевичу Емельянову, что он 5 недель меня готовил дома на байках, канатах и тележках. Это очень сильно помогло. В целом супер, команда тоже видно было, что на кураже каком-то и есть у них уверенность. Я очень рад, что помогаю команде голами и передачами. Буду продолжать также.
— Сидя вы еще не забивали? Или было?
— Так, ну головой было, коленом, ногами было тоже. Ну да, наверное, сидя еще не забивал. Рукой тоже не было.
— Как это произошло вообще?
— Честно, это всегда машинально происходит. Просто не выключился. Хотел обыграть защитника, не получилось немножко, и вот продолжил борьбу. Пытался как-то ее сохранить, попой, коленом, чем угодно. И вот бросил.
— Какие эмоции от возвращения?
— В первую очередь хочется сказать спасибо всем болельщикам. На протяжении всех 5 недель мне писали, спрашивали, когда, переживали. Вообще везде спрашивали: в торговом центре, у дома, в машине там. Это очень приятно. Попытался их не подвести.
— Расскажите про вторую шайбу и вашу с партнерами реакцию.
— Я это буду всегда говорить, что есть основные хейтеры у меня в команде, есть ребята, которые так, более менее (смеется). Я каждый день тренирую этот бросок с ходу, он всего лишь два раза получился в прошлом году за 60 с чем-то игр. Все уже говорят «все, хватит». Даже когда я отдал пас Летуну, все думали, что я бросил. Обычно бросаю низом, не получается. Но вот видите, бросил, попал. Буду работать дальше.
— Что за хейтеры в команде?
— Да просто говорят, мол хватит. Всегда смеются, когда у меня не получается бросок. Бага мне всегда накатывает шайбы, пробую, пробую, отрабатываю этот момент. Я считаю, что это очень важно. Смотрю в НХЛ матчи, как забивают, как Драйзайтль с колена забивает просто феерично, Куч как забивает. Хочется таким же становиться профессионалом и реализовывать каждый момент.
— Как вам со стороны смотрелось за командой, пока не играли?
— Я всегда переживаю, когда смотрю. Иногда специально не смотрел, потому что все, я не могу. Обычно, когда на арене дома играем, поддержка сумасшедшая, ты стоишь у стекла и ничем помочь не можешь. Ни выйти, ни заступиться, ни отдать, ни доработать. Очень волнительно. Я бы не сказал, что игра строится только на мне, как говорят. У нас 22 человека. Если бы не мои партнеры, я бы не забил два и не отдал. Это коллективная игра в первую очередь. Бывают моменты, когда не идет, не получается. В НХЛ «Сан-Хосе» 11 матчей проиграл. Люди играют в НХЛ, там не просто какие-нибудь ребята со двора. Там играют опытные ребята, звезды и не могут выиграть 11 матчей. Такое бывает, самое главное не переставать работать.
Всегда так получается, что первый гол самый тяжелый. Когда мы забиваем, все, команда входит в кураж. Я очень рад, когда так происходит.
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