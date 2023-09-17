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Сегодня, 18:00

Форвард «Торпедо» Атанасов признался, что давление в связи с неожиданной известностью не является отрицательным фактором

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий нижегородцев Василий Атанасов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что повышенное внимание в связи с его успешной игрой придает ему дополнительную мотивацию.

— Какие чувства после первого поражения в сезоне?

— Конечно, всегда неприятно проигрывать, особенно когда это первое поражение в сезоне после серии побед. Надо правильно это пережить, извлечь уроки и настраиваться на следующие матчи.

— После яркого старта к тебе повышенное внимание. Это давит?

— Нет, это только придает дополнительную мотивацию. Если людям нравится моя игра, значит, я на правильном пути. Значит, мы все на правильном пути, играя в тот хоккей, который приносит зрелище.

Василий Атанасов. «Мы идем за Кубком Гагарина». Интервью новой звезды КХЛ из «Торпедо»

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
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