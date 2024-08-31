Никита Артамонов — о поражении на Кубке мэра: «Не хватило сил»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов прокомментировал матч против ЦСКА (1:3) на Кубке мэра Москвы.

— Что сегодня не получилось?

— Мы сегодня играли второй день подряд, сил было поменьше, ЦСКА, наоборот, вчера отдыхал, поэтому они вышли на лед более отдохнувшими. Мы немного просели во втором периоде, в третьем не хватило сил додавить соперника.

— Игорь Ларионов сказал, что приветствует драки. Каково ваше отношение к этому?

— Я считаю, без этого никуда, все-таки эмоции дают о себе знать.

Победу армейцам принесли шайбы Руслана Исхакова, Фредрика Классона и Кирилла Долженкова. У нижегородцев отличился Никита Артамонов.

ЦСКА вышел в финал турнира, который пройдет 1 сентября.

Анна Бирюкова