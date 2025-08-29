Форвард «Торпедо» Артамонов — о работе с Исаковым: «Есть повод задуматься, если оказываешься запасным»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов после поражения от минского «Динамо» (3:7) в матче Кубка мэра Москвы в интервью «СЭ» рассказал о своем положении в команде и количестве игрового времени, которое он получает под руководством главного тренера Алексея Исакова.

— Большую часть предсезонных матчей ты проводишь в качестве 13-го форварда. Что нужно улучшить, чтобы получать игровое время в основе?

— Всегда есть повод задуматься, если ты оказываешься запасным нападающим. Но это всего лишь предсезонные игры. Нужно выходить на каждый матч и доказывать.

— Ранее ты выступал в плей-офф ВХЛ под руководством Алексея Исакова, и те матчи на вылет для тебя не задались. Некомфортно играть в хоккей, который он ставит?

— Нет, мне комфортно.

— Ты разговаривал с тренером по поводу количества игрового времени, которое ты получаешь?

— Нет.

— Тяжело ли выходить на лед, пропустив половину игры?

— Неважно, сколько времени дают, нужно выходить и доказывать. Если дают хоть какой-то шанс, то нужно сделать все, чтобы им воспользоваться.

— Как готовишь себя, сидя на лавке?

— Как таковой разминки нет. Уже на раскатке ты готовишь себя на игру, чтобы выходить на лед, выигрывать борьбу, создавать голевые моменты и проводить время в зоне атаки.

— В спецбригадах большинства тебя тоже не используют.

— От меня требуется, чтобы я приносил пользу своей команде, поэтому надо стремиться к этому. Все остальное зависит не от меня, а от тренера.

Никита Нечаев