Форвард «Торпедо» Артамонов — о работе с Исаковым: «Есть повод задуматься, если оказываешься запасным»
Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов после поражения от минского «Динамо» (3:7) в матче Кубка мэра Москвы в интервью «СЭ» рассказал о своем положении в команде и количестве игрового времени, которое он получает под руководством главного тренера Алексея Исакова.
— Большую часть предсезонных матчей ты проводишь в качестве 13-го форварда. Что нужно улучшить, чтобы получать игровое время в основе?
— Всегда есть повод задуматься, если ты оказываешься запасным нападающим. Но это всего лишь предсезонные игры. Нужно выходить на каждый матч и доказывать.
— Ранее ты выступал в плей-офф ВХЛ под руководством Алексея Исакова, и те матчи на вылет для тебя не задались. Некомфортно играть в хоккей, который он ставит?
— Нет, мне комфортно.
— Ты разговаривал с тренером по поводу количества игрового времени, которое ты получаешь?
— Нет.
— Тяжело ли выходить на лед, пропустив половину игры?
— Неважно, сколько времени дают, нужно выходить и доказывать. Если дают хоть какой-то шанс, то нужно сделать все, чтобы им воспользоваться.
— Как готовишь себя, сидя на лавке?
— Как таковой разминки нет. Уже на раскатке ты готовишь себя на игру, чтобы выходить на лед, выигрывать борьбу, создавать голевые моменты и проводить время в зоне атаки.
— В спецбригадах большинства тебя тоже не используют.
— От меня требуется, чтобы я приносил пользу своей команде, поэтому надо стремиться к этому. Все остальное зависит не от меня, а от тренера.
Никита Нечаев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3