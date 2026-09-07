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Форвард Спенсер Фу покинул Сочи по семейным обстоятельствам

Спенсер Фу покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам

Руслан Минаев

Нападающий Спенсер Фу покинул «Сочи», сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Контракт с 32-летним хоккеистом расторгнут по его инициативе в связи с семейными обстоятельствами. При этом права на Фу остались за «Сочи».

Форвард присоединился к команде в июне, но не провел за нее ни одного официального матча. «Сочи» начнет сезон 8 сентября выездной встречей с «Нефтехимиком».

Ранее Фу выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», который впоследствии был переименован в «Шанхай Дрэгонс». Всего в лиге нападающий набрал 160 (72+88) очков в 330 матчах.

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КХЛ
ХК Сочи
Спенсер Фу
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