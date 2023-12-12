Форвард «Спартака» Порядин рассказал о теплых отношениях с Голдобиным и Морозовым
Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал об отношениях с партнерами по команде Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.
«С первого дня пребывания в коллективе мы с Ваней и Колей стали хорошо общаться и вне площадки. Когда сразу получается сдружиться, это не может не сплачивать на льду. У нас с ходу установились очень теплые отношения. Так и должно происходить в коллективе. Нет такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя или был недоволен. Стараемся избегать конфликтов при помощи диалогов. Да, порой где-то что-то не получается, но разговариваем и находим способ решения проблемы. Условно говоря, когда кто-то из нас не отдал другому передачу в выгодной ситуации, человек не будет таить обиду. Все парни постоянно на позитиве. Стараемся расти и развиваться вместе», — цитирует игрока RT.
В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 27-летний Порядин набрал 41 (18+23) очко в 41 матче. «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету красно-белых 56 очков в 41 встрече.
|Восточная конференция
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|26
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|Сал. Юлаев
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|24
|15
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|41
|21
|20
|50
|5
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|40
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|Трактор
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|21
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|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
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|41
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|43
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|Нефтехимик
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|36
|11
|Адмирал
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|26
|32
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|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|41
|26
|15
|56
|2
|Динамо М
|40
|26
|14
|56
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|19.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -