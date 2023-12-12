Форвард «Спартака» Порядин рассказал о теплых отношениях с Голдобиным и Морозовым

Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал об отношениях с партнерами по команде Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.

«С первого дня пребывания в коллективе мы с Ваней и Колей стали хорошо общаться и вне площадки. Когда сразу получается сдружиться, это не может не сплачивать на льду. У нас с ходу установились очень теплые отношения. Так и должно происходить в коллективе. Нет такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя или был недоволен. Стараемся избегать конфликтов при помощи диалогов. Да, порой где-то что-то не получается, но разговариваем и находим способ решения проблемы. Условно говоря, когда кто-то из нас не отдал другому передачу в выгодной ситуации, человек не будет таить обиду. Все парни постоянно на позитиве. Стараемся расти и развиваться вместе», — цитирует игрока RT.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 27-летний Порядин набрал 41 (18+23) очко в 41 матче. «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету красно-белых 56 очков в 41 встрече.