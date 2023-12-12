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Сегодня, 12:31

Форвард «Спартака» Порядин рассказал о теплых отношениях с Голдобиным и Морозовым

Алина Савинова
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Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал об отношениях с партнерами по команде Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.

«С первого дня пребывания в коллективе мы с Ваней и Колей стали хорошо общаться и вне площадки. Когда сразу получается сдружиться, это не может не сплачивать на льду. У нас с ходу установились очень теплые отношения. Так и должно происходить в коллективе. Нет такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя или был недоволен. Стараемся избегать конфликтов при помощи диалогов. Да, порой где-то что-то не получается, но разговариваем и находим способ решения проблемы. Условно говоря, когда кто-то из нас не отдал другому передачу в выгодной ситуации, человек не будет таить обиду. Все парни постоянно на позитиве. Стараемся расти и развиваться вместе», — цитирует игрока RT.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 27-летний Порядин набрал 41 (18+23) очко в 41 матче. «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету красно-белых 56 очков в 41 встрече.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244338-poryadin-partnyory-khl-hokkei
Иван Морозов
Николай Голдобин
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
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11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
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