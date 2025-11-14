Нападающий «Спартака» Порядин — о воссоединении связки с Морозовым: «Коммуникация на льду была, она точно никуда не делась»
Форвард «Спартака» Павел Порядин прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Какие испытываете эмоции от возвращения?
— Очень ждал возвращения. Тренировался, спал на арене, затем снова тренировался. Было полегче, чем могло быть.
— Тяжело было наблюдать за игрой своих партнеров со стороны?
— Конечно, психологически это тяжело. Я еще очень грустно отношусь к полученным травмам. В то же время поддержала семья, и жизнь так распорядилась, что было время посмотреть со стороны и соскучиться.
— Вы и Иван Морозов долгое время отсутствовали, но сегодня вышли в одном сочетании. Было трудно найти взаимопонимание?
— В любом случае, когда теряешь игровой ритм, возвращаться тяжеловато. А вот коммуникация на льду была, она точно никуда не делась. Мы давно друг друга знаем. Хорошо, что забили гол, а дальше было полегче.
— «Спартак» сейчас находится в такой ситуации, что приходится думать даже о борьбе за плей-офф.
— Раз мы в таком положении, то глупо смотреть, как сыграют другие. Нужно начинать прежде всего с себя и стоит посмотреть утром в зеркало. Все зависит от меня и моих партнеров. Остается только переламывать это.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -