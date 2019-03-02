Форвард "Спартака" о вопросе о судействе в матче со СКА: "Ну что вы хотите?"

Нападающий "Спартака" Артем Федоров прокомментировал результат и судейство в третьем матче первого раунда плей-офф против СКА (2:5).

- Не использовали свои шансы, как в предыдущих играх, плюс не выстояли в меньшинстве - два раза "пять на три" было, - отметил Федоров. - Много драк? Это плей-офф, понятно, что никто не хочет уступать.

- Было ли обоюдное удаление в моменте с Патриком Херсли?

- Не знаю, судьи так оценили. Раз меня удалили, значит, виноват.

- "Спартак" наказывали буквально за мельчайшие нарушения правил...

- Ну что вы хотите? Я ничего не заметил такого. (Алена Гребенькова)