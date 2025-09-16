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Форвард «Спартака» Морозов сдал положительный допинг-тест, игрок временно отстранен

Руслан Минаев
Иван Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» объявил, что в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество. Об этом клуб уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Форвард временно отстранен от участия в тренировках и матчах команды.

«Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды», — говорится в заявлении красно-белых.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ 25-летний россиянин провел 64 матча и набрал 50 (19+31) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 12 (5+7) очков в 12 играх.

В сезоне-2025/26 форвард провел 4 игры в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков.

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Иван Морозов
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ХК Спартак (Москва)
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