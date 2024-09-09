Михаил Мальцев: «Последнее время хочется забивать, но партнеров я не обделяю»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:2). Форвард красно-белых отметился хет-триком.

— Нахождение в стартовой пятерке придало уверенности?

— Я также настраивался на матч, узнал перед выходом, что первым буду выходить. Да мы изначально должны были хорошо играть и первые два матча, просто сегодня прорвало.

— Почему не удается снова забрасывать первыми?

— Мы сами хотим этого, отыгрываться неприятно. Мы договорились в следующем матче начать первыми.

— Сегодня была попытка зайти на покер, но вы отдали пас на Пашина. Почему так решили сделать?

— Да я и больше хотел забить, но видел, что он бежит через всю зону и поэтому отдал пас.

— Вы игрок, который готов делиться?

— Если есть бросок — я брошу. Последнее время хочется забивать, но партнеров я не обделяю.

«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч красно-белые проведут против московского «Динамо».

(Анна Бирюкова)