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30 января, 23:35

Форвард «Спартака» Мальцев — об игре со СКА: «Поддержка болельщиков двигала нас в атаку, спасибо им большое за это»

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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал «СЭ» поражение от СКА (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Почему сегодня команда «проснулась» только к третьему периоду?

— Мы разговаривали после первого периода, но во втором СКА отлично оборонялся. Нам нужно было забить одну шайбу, чтобы двигаться дальше. Его иногда сложно забить, хорошо, что получилось в третьем это сделать.

— Можно ли назвать эту игру самой яркой за весь сезон?

— Надо вспомнить все матчи, но овертайм был нервный для нас, для болельщиков точно хороший. Поборолись, были моменты.

— Насколько помогла поддержка трибун сегодня?

— После каждого гола слышно было все громче, поддержка болельщиков двигала нас в атаку, спасибо им большое за это.

(Анна Бирюкова)

Михаил Мальцев
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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