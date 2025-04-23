Лукьянцев о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «В следующем сезоне все будет по-другому»
Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев подвел итоги седьмого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:3).
Москвичи уступили уфимцам в серии со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф.
— Проиграли, хотя все ребята выходили только на победу. Думаю, что не было никого, кто не хотел бы выиграть. Все понимали, что «Салават» играет сегодня четырнадцатый матч в плей-офф, у соперника было меньше энергии, чем у нас. Мы хотели выиграть, это было видно и на разминке, и на раскатке сегодня, но, увы, проиграли. Жизнь на этом не останавливается. Думаю, что в следующем году мы сделаем этот шажочек и дойдем.
— За счет чего удалось сначала повести в серии?
— Мы играли при своих трибунах, при своих болельщиках, проигрывать при них нельзя. Повели 3-1 в серии, надо было довести это дело до конца, но не смогли. Но, повторюсь, жизнь на этом не заканчивается, все только начинается. Впереди такой этап в жизни, что надо перезагрузиться, а потом зайти в новый сезон.
— Какой момент в серии стал переломным для вас?
— Именно для нас, я думаю — вторая игра, когда Адам Ружичка сравнял за 2 миллисекунды до конца, мы сравняли счет в серии, приехали домой. Приезжали домой только побеждать, получилось, но не удалось выиграть всю серию. Большой опыт для всех, я лично играл в первый раз на таком уровне. Все только начинается для меня и, думаю, для всех. В следующем сезоне все будет по-другому.
В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с победителем серии «Локомотив» — «Авангард».
(София Митченкова)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|23.04
|17:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|3 : 2
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -