Форвард «Спартака» Локтионов о победе над «Салаватом Юлаевым»: «Сегодня мы агрессивнее сыграли в атаке»

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Сегодня мы агрессивнее сыграли в атаке. Были нацелены на ворота, лезли на пятак. Хорошо, что всё так закончилось», — сказал Локтионов.

После двух матчей счет в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» равный — 1-1. Третья игра пройдет в Москве 15 апреля.

(Радмир Сахибгареев)