Форвард "Спартака" Лисин: "Конец сезона – самое ужасное"

Нападающий "Спартака" Энвер Лисин после поражения в шестом матче четвертьфинала Западной конференции Кубка Гагарина от СКА (1:2, 2-4) подвел итоги серии.

– Хорошая борьба, практически каждый матч играли до последнего, – заявил Лисин. – К сожалению, проиграли в овертайме и этот матч – в одну шайбу.

– Уверенность в своих силах после двух поражений в Москве?

– Конечно, мы выходим на лед, чтобы побеждать. Когда столько матчей проводишь со СКА в регулярке, хорошо их изучаешь. Мы готовились, и каждый смотрит видео.

– Насмотрелись его на весь следующий сезон?

– Самое главное – настрой в плей-офф. Нам удалось показать, что мы команда.

– Карьеру в "Спартаке" вы перезапустили?

– Нельзя назвать сезон хорошим, когда ты вылетаешь в первом раунде. Сейчас тяжело оценивать. Конец сезона – самое ужасное, что может случиться. (Евгений Белоусов)

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