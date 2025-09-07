Форвард «Спартака» Коростелев поделился эмоциями после дебютной шайбы за красно-белых

Нападающий «Спартака» Никита Коростелев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы над «Сочи» (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Много ошибок и удалений. Было волнение перед первым матчем чемпионата?

— Безусловно. В первых играх будет больше ошибок, чем в мае. Это надо пройти. Идет построение команды. У нас новые ребята и тройки. Это абсолютно нормально. Сегодня добыли трудовую и командную победу.

— Первый гол за «Спартак» в дебютном матче. Груз с плеч упал?

— Да, лукавить не буду. Для любого игрока забить в первом матче сезона очень важно. Первая игра прошла и впереди еще 67. Дальше — больше.