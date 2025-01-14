Форвард «Спартака» Беляев — о поражении от ЦСКА: «Сопернику чуть больше везло с реализацией»
Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Особо игра ЦСКА не изменилась по сравнению с предыдущими матчами. Мы смотрим только на себя. Сопернику чуть больше везло в реализации моментов, но везет тому, кто везёт. Есть пища для размышлений, будем работать. Все самое интересное впереди.
Принижается ли статус дерби с ЦСКА из-за большого количества очных игр? Нет, конечно, выходить на лед всегда в удовольствие с такой поддержкой и накалом. Ты растёшь как игрок. Я думаю, мы свое слово еще не сказали в этом дерби. Любой матч для нас как дерби. Мы выходим и отдаемся полностью вне зависимости от соперника», — цитирует Беляева Legalbet.
После 43 матчей «Спартак» с 57 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (59 очков) идет вторым на «Западе» после 44 игр.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
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Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|14.01
|18:00
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Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -