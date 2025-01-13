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Сегодня, 23:10

Форвард «Спартака» Беляев: «Нам нужно себя настраивать, тренировать, чтобы идти за большими целями»

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Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Ваша тройка очень выделялась, не только голами, но и в целом игрой. Как быстро вы с Анселем Галимовым нашли баланс?

— Мы договорились просто играть на ворота, Ансель здорово открылся, мне пришлось только сделать передачу. Свои очки — это второстепенный фактор, сейчас идет осознанный и правильный этап в сезоне, важные игры впереди. Нам нужно себя настраивать, тренировать, чтобы идти за большими целями.

— Разбили тройку Голдобин-Морозов-Порядин. Дает это эффект на ваш взгляд?

— У нас ровная команда, независимо от сочетания. Любой хоккеист, если он профессионал и любит свое дело, должен играть с любыми партнерами. Лед всегда все показывает. Я не сторонник оценивать, лучше у ребят спросить нравится им или нет. Но как говорится «нравится, не нравится — терпи моя красавица».

Вратарь ЦСКА Иван Просветов и&nbsp;форвард армейцев Максим Мамин после победы над &laquo;Спартаком&raquo; (4:2) 13&nbsp;января. ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

ЦСКА (59 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (57) опустился на четвертое.

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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18.01
13.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 2 : 1 ОТ
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 2
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 3 : 5
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
 4 : 2
13.01 19:30
Локомотив – СКА
 4 : 3 ОТ
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